بينها السعودية.. أمطار موسمية غزيرة متوقعة في 6 دول عربية خلال الثلث الأخير من يوليو

نبّه مُختصون في "مركز طقس العرب الإقليمي"، عن وجود تطورات مهمة على صعيد توقعات الطقس في المنطقة خلال الثلث الأخير من شهر يوليو الجاري 2022م، وتتمثل هذه التطورات في دخول القسم الجنوبي من شبه الجزيرة العربية سلسلة مُتتابعة "وطويلة بفترتها الزمنية" من التقلبات الجوية الحادة وارتفاع فرص الأمطار الرعدية الغزيرة وجريان الأودية والسيول في عددٍ من الدول العربية.

وأوضح فريق التنبؤات في طقس العرب، أن هذا التنبيه المبكر يشمل 6 دول عربية رئيسة، هي: المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والإمارات واليمن والسودان وجيبوتي، وذلك كنتيجة لانزياح الفاصل المداري نحو الشمال وتدفق لتيارات هوائية مُشبعة بالرطوبة قادمة من عروض مدارية، تعمل على نشوء اضطرابات جوية واسعة وهطل غزير للأمطار.

ومن المتوقع أن يؤثر تدفق الرطوبة المدارية نحو المنطقة بشكل مباشر في أجزاءٍ من سلطنة عُمان والإمارات، إضافة إلى السعودية واليمن، بحيث تتشكُل السُحب الركامية الرعدية على عموم المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب، وبعض الأجزاء الداخلية من عُمان والإمارات، إضافة إلى نشوء سحب ركامية رعدية على سلسلة مرتفعات جبال الحجر، وأجزاءٍ من الربع الخالي في السعودية، على أن تمتد على فترات نحو القسم الجنوبي والشرقي من منطقة الرياض، وربما الأحساء في المنطقة الشرقية.

كما يتأثر عموم المرتفعات الجنوبية الغربية، ومرتفعات جازان وعسير والباحة بسحب رعدية قوية تترافق بأمطارٍ قد تكون شديدة الغزارة في بعض الأيام وترفع من احتمالية جريان الأودية والسيول، ويُتوقع أن تمتد هذه السحب نحو الطائف وربما مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ويُتوقع أن تتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة، وتكون مصحوبة بنشاطٍ للرياح الهابطة وزخات البَرَد