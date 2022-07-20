تنفجر مع ارتفاع درجات الحرارة.. “#الدفاع_المدني” يحذّر من ترك 5 أشياء داخل السيارة

حذّر الدفاع المدني من ترك بعض الأشياء داخل السيارة خلال فصل الصيف، مما قد يتسبب في انفجارها مع ارتفاع درجات الحرارة واشتعال النار في المركبة.

وأبان الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": في ظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تأكد من خلوّ المركبة من عبوات الغاز، وولاعة السجائر، والشاحن المتنقل، وبطارية الشاحن، وعبوة العطر المضغوطة، وعبوة سائل معقم اليدين.

وأكد أن جميع هذه الأشياء مُعرّضة للانفجار، وخاصة أثناء شدة الحر في فصل الصيف؛ مشيرة إلى أن أخطر هذه الأشياء هو المعقمات والتي قد تشتعل في أي وقت في أجزاء من السيارة.