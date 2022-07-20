لتعزيز التعاون الثنائي.. وزير الخارجية يلتقي رئيس برلمان كوريا

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، رئيس البرلمان في جمهورية كوريا كيم جين بيو، وذلك في مقر البرلمان الكوري بالعاصمة سيئول.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الكورية في العديد من مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في الموضوعات البرلمانية التي تهم البلدين الصديقين.

وتناول الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الصديقين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي السدحان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.