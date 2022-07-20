وصول أكثر من 125 ألف حاج إلى المدينة المنورة

غادر المدينة المنورة أمس 14459 حاجاً في طريقهم إلى بلدانهم بعد زيارتهم المدينة المنورة, للصلاة في المسجد النبوي, والسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيه – رضي الله عنهما – من إجمالي 55726 حاجاً غادروا خلال الأيام الماضية عبر مركز تفويج حجاج البر, ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

وسجّلت إحصائية حركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها وزارة الحج والعمرة وصول 125137 حاجاً إلى المدينة المنورة بعد الحج وحتى يوم أمس, وصل غالبيتهم براً بواسطة الحافلات عبر محطة استقبال الهجرة بواقع 115918 حاجاً, بينما استقبل مركز حجاج البر 6827 حاجاً, في حين وصل 2322 حاجاً عبر قطار الحرمين السريع.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس بلغ 69411 حاجاً من جنسيات متعددة.

ويواكب موسم ما بعد الحج العديد من الأعمال الرقابية التي تنفّذها وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة للعناية بضيوف الرحمن ومتابعة تقديم أفضل الخدمات لهم, وقد شملت تنفيذ 751 زيارة لتقييم مساكن الحجاج, ومباشرة 2203 عمليات تفويج للحجاج على المساكن, وإرشاد 999 حاجاً تائهين في مواقع الخدمة, إضافة إلى تنفيذ 45 زيارة ميدانية لمتابعة الحالة الصحية لحجاج منومين في مستشفيات المدينة المنورة, إلى جانب 326 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات في مختلف محاور الخدمة.

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