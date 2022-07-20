تعرف على مواعيد بدأ التقديم على ‎الكليات التقنية في ‎الرياض

أعلن المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني، عن بدأ التقديم على الكليات التقنية للبنين في منطقة الرياض في تاريخ 2022/7/22 عبر بوابة القبول الموحد.
https://t.co/1Fp5Pw6Fz4
وأضاف عبر تويتر ، أن الكليات التقنية للبنات في مدينة الرياض في 2022/7/23.
وأشار إلى أنه بالنسبة لبقية الكليات التقنية للبنين والبنات فإن التقديم عليها سيبدأ في تاريخ 2022/7/24 عبر بوابة قبولي.
https://t.co/uV5hcROv33
وأوضح أن هذه المواعيد أعلاه خاصة ببرامج الدبلوم فقط ،أما بالنسبة لبرنامج البكالوريوس فقد بدأ التقديم عليه منذ الأحد الماضي تاريخ 7/17.