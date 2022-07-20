تعرف على مواعيد بدأ التقديم على ‎الكليات التقنية في ‎الرياض

‏أعلن المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني، عن بدأ التقديم على ‎الكليات التقنية للبنين في منطقة ‎الرياض في تاريخ 2022/7/22 عبر بوابة ‎القبول الموحد.

https://t.co/1Fp5Pw6Fz4‎

وأضاف عبر تويتر ، أن الكليات التقنية للبنات في مدينة ‎الرياض في 2022/7/23.

‏وأشار إلى أنه بالنسبة لبقية ‎الكليات التقنية للبنين والبنات فإن التقديم عليها سيبدأ في تاريخ 2022/7/24 عبر بوابة ‎قبولي.

https://t.co/uV5hcROv33‎

وأوضح أن ‏هذه المواعيد أعلاه خاصة ببرامج الدبلوم فقط ،أما بالنسبة لبرنامج البكالوريوس فقد بدأ التقديم عليه منذ الأحد الماضي تاريخ 7/17.