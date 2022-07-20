‏”المركزي السعودي”: 8.1 مليار ريال المبيعات عبر نقاط البيع

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية نحو 8.07 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 16 يوليو 2022 مقارنة بنحو 12.09 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقا للتقرير الأسبوعي ﻟ"عمليات نقاط البيع" الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما" فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 123 مليون عملية.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وشهدت جميع القطاعات انخفاضا من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع الفنادق المرتفع بنسبة 7%.

وتصدر قطاع "التعليم" القطاعات المنخفضة بنسبة 93%، تلاه قطاع "الملابس والأحذية" بـ61% ثم قطاع "الاتصالات" بنسبة 48%.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع "المطاعم والمقاهي" بـ1.49 مليار ريال تمثل نحو 18.5 % من إجمالي المبيعات، تلاه قطاع "الأطعمة والمشروبات" بنحو 1.27 مليار ريال، وبنسبة 15.7 % من الإجمالي.

وفيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 16 يوليو 2022، فقد تصدرت الرياض بنحو 2.13 مليار ريال، ما يمثل 26% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ1.26 مليار ريال.