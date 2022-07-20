مصادرة 3.8 طن من الخضار والفاكهة من الباعة الجائلين في جدة

أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة في تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية خلال الثلاثة أشهر الماضية، عن ضبط ومصادرة نحو 3,8 طن من الخضار والفاكهة في مواقع وأحياء متفرقة ضمن نطاق 16 بلديات فرعية.

وأوضحت الأمانة أنه في إطار الجهود الميدانية لمكافحة ظاهرة البيع العشوائي تمكنت الفرق الرقابية من مصادرة وإتلاف 254 من البسطات والعربات العشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت المواد المعروضة عشوائيا لتشمل الخضار والفاكهة والبطاطس والتمور والخردوات والملبوسات، مبينة أنه جرى تسليم كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك للجمعيات الخيرية.

وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية في تنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، ولتحسين المشهد الحضري، مثمنة تعاون السكان والزائرين في عدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، وداعية إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو من خلال مركز البلاغات 940.