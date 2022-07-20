هبوط أسعار النفط قبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، اليوم الأربعاء، بفعل ضغوط من جهود البنوك المركزية في أنحاء العالم للحد من التضخم وقبيل زيادة متوقعة في المخزونات الأمريكية مع ضعف الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.06 دولار أو 0.9 بالمئة إلى 106.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0946 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 1.09 دولار أو واحدا بالمئة إلى 103.13 دولار للبرميل. وينقضي أجل عقد خام غرب تكساس الوسيط اليوم الأربعاء.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر مقابل 99.64 دولار للبرميل بانخفاض 1.10 دولار.

واضطربت أسعار النفط في الجلسة السابقة بفعل مخاوف الإمدادات الناتجة عن العقوبات الغربية على روسيا وتوقعات بضعف الاقتصاد وتراجع الطلب مع تلويح بنوك مركزية برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.