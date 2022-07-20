جسر الملك فهد يوضح شرط دخول المركبة إلى البحرين

جددت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، التأكيد على ضرورة تسجيل المركبة باسم الشخص الذي يقودها لعبور الجسر إلى مملكة البحرين.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتابعين عبر “تويتر” لحساب المؤسسة، قال فيه: “سيارتي استمارتها سارية لكن تأمينها منتهٍ ..هل أستطيع الدخول إلى البحرين؟، ورد حساب المؤسسة كاشفًا إجراءات السفر للمركبة، إذ كتب يقول: يلزم أن تكون المركبة مسجلة باسم السائق فقط حسب الجهة المعنية.”

وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة، على أنه يجب اعتماد الوثائق الرسمية للسيارة من الجهات المعتمدة، وإحضار ما يثبت ملكيتها، ضمن شروط الانتقال من خلال الجسر إلى مملكة البحرين.

وكشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن شروط السفر للفئة العمرية من 12-16 عامًا هي الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، بينما شروط مَن أعمارهم أقل من 12 عاماً هي الحصول على بوليصة تأمين، موضحة أن الإجراءات المعتمدة للبالغين هي تلقي 3 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك لمن لم يمض أكثر من 3 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية.

وكانت المؤسسة أكدت على عدم إمكانية السفر من خلال الجسر باستخدام الهوية الرقمية في “توكلنا” أو “أبشر”، أو بواسطة سجل الأسرة، كما شددت على أهمية أن يكون جواز السفر أو الهوية ما يزال سارياً لمدة 3 أشهر.