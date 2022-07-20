السودان.. تهجير 14 ألف شخص جراء الأحداث في إقليم النيل الأزرق

أكد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا" في السودان، تهجير نحو 14 ألف شخص، يحتمون حالياً في ثلاث مدارس بمدينة الدمازين.

وأفصح المكتب الأممي في تقريره عن نزوح 1000 شخص إضافي في الروصيرص، فضلاً عن 500 آخرين في محليات قيسان بانتظار التحقق من احتمال زيادة العدد الإجمالي.

وقال: إنّ التقارير تشير إلى نزوح ما يقدر بنحو 1800 شخص إلى ولاية سنار، ونبّهت المنظمة الدولية بأن هناك حاجة إلى دعم عاجل لتهدئة الوضع وضمان حماية المدنيين من مزيد الهجمات، وحاجة ملحة لتوفير المياه الصالحة للشرب والمراحيض، فضلاً عن إنشاء وحدات صحية مؤقتة داخل مواقع النازحين.