تأسيس مركز للتدريب على “محاكاة الطائرات” بالرياض

وقّعت الأكاديمية الوطنية للطيران، مذكرة تفاهم مع ائتلاف شركة BAE SDT وشركة IFTC، لتأسيس أول مركز لتدريب الطيران على أجهزة المحاكاة للطائرات Flight Simulator؛ ليكون مقره مدينة الرياض، كأول مركز يقدم التدريب على أجهزة المحاكاة في المنطقة خارج خطوط الطيران، وذلك على هامش مؤتمر الطيران المقام حاليًا في مدينة فارنبرا البريطانية.

وتأتي هذه المذكرة كخطوة في عالم التدريب للطيران في المملكة استجابة ومواكبة لرؤية المملكة 2030، وتوطين هذه الصناعة محليًا، تعزيزًا لمكانة المملكة اقتصاديًا لتصبح مركزًا للصناعات والخدمات ذات التقنية العالية.

ويعد المركز امتدادًا لما تقدمه الأكاديمية الوطنية للطيران من برامج تدريبية نوعية واستمرارًا لخدمة أبناءها الطلبة الذين يرغبون مواصلة تدريباتهم المتقدمة على أجهزة المحاكاة للطائرات مثل طائرات الايرباص 320 وطائرات البوينج 737 كمرحلة أولى.