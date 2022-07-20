ألمانيا تحذر تركيا من شن هجوم عسكري شمال سوريا

حذرت الحكومة الألمانية، تركيا، مجددًا، من شن هجوم عسكري في شمال سوريا، وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء: "من وجهة نظرنا فإن مثل هذا التصرف لن يؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب بالفعل بالنسبة للناس هناك فحسب ، بل إنه سيؤدي أيضا إلى استعادة تنظيم داعش الإرهابي لقوته".

وأضاف: بالرغم من المصالح الأمنية المشروعة لتركيا فإن عليها مسؤولية تجنب حدوث فراغ أمني محتمل.

يذكر أن تركيا التي تحتل بالفعل مناطق حدودية في شمال سوريا، تهدد منذ أسابيع بشن هجوم عسكري جديد وتبرر ذلك بوجود تهديدات إرهابية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد هذه الخطط خلال القمة الثلاثية التي حضرها أمس الثلاثاء في طهران مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين.