أردوغان: كل دول الشمال أصبحت “أوكارًا للإرهاب”

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء: إن كل دول الشمال تقريبًا أصبحت "أوكارا للإرهاب"، وكرر تهديده بعرقلة مساعي فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، إذا لم يف البلدان بوعود قدمتاها لأنقرة فيما يتعلق بالإرهاب.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على عضوية الحلف في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنهما تواجهان معارضة من تركيا، التي تتهمهما بدعم جماعات تعتبرها أنقرة إرهابية. ووقعت الدول الثلاث الشهر الماضي على اتفاق يهدف لمنع الفيتو التركي مقابل تعهدات تتعلق بمكافحة الإرهاب وتصدير الأسلحة.

وفي حديثه للصحفيين على متن رحلة جوية من طهران، قال أردوغان: إن كل دول الشمال تقريبا، بما في ذلك النرويج، أصبحت "أوكارا للإرهاب"، مضيفا أن أعضاء في الحلف مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا سمحوا أيضا لجماعات تعتبرها تركيا منظمات إرهابية بالتجول بحرية، بحسب نص نشرته الرئاسة.