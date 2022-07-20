مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11864 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 102.99 نقطة ليقفل عند مستوى 11864.34 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 217 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 410 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المعمر لأنظمة المعلومات، والعبداللطيف، والمنجم، وأماك، ومتطورة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، وسايكو، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وتشب، والتأمين العربية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و9.96%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات: الراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء، وأماك، ومعادن الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 55.39 نقطة ليقفل عند مستوى 20760.82 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 27.9 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 410 آلاف، تقاسمتها 2086 صفقة.