ضخ 15 مليون لتر مياه لمخيمات النازحين بمحافظتَيْ حجة وصعدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وضُخَّ خلال شهر يونيو 2022م، في محافظة حجة 12.910.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 2.184.500 لتر من المياه الصالحة للشرب، ونُفِّذت219 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، ووُزِّع 523 حقيبة نظافة شخصية و100 حقيبة لنظافة حمامات الطوارئ، ووُزِّع 523 وعاءً لنقل المياه.

كما ضُخَّ بمديرية محافظة صعدة 400.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 160.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، ووُزِّعت 200 حقيبة للنظافة الشخصية، و200 وعاء لنقل المياه، وقد استفاد من تلك الخدمات 44.757 فردًا.