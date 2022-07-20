وزير البيئة: تمكين ودعم الابتكار والتقنيات الحديثة على رأس الأولويات

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضليJ أهمية ريادة الأعمال ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن الوزارة تضع في أولوياتها تمكين ودعم الابتكار والتقنيات الحديثة، وتنمية وتعزيز القدرات البشرية وتحقيق تطلعاتها، لتقديم الحلول التقنية الفعّالة في قطاعات الوزارة، وصولًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال تدشين ثلاثة برامج رئيسة لريادة الأعمال بقطاعات "البيئة" الثلاثة، وهي: سدرة المخصص لقطاع البيئة ، وسحابة المخصص لقطاع المياه ، وسنبلة المخصص لقطاع الزراعة ، ضمن فعاليات ملتقى منظومة ريادة الأعمال الذي أقيم اليوم بمقر الوزارة بالرياض، بحضور معالي نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي .

وأوضح وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور حمد البطشان، أن الاهتمام المتعاظم الذي تحظى به منظومة ريادة الأعمال بالمملكة من قِبل قيادتنا الرشيدة – حفظها الله -؛ يؤكد مدى أهمية هذا القطاع في دعم النمو والتنوع الاقتصادي، وتلبية طموحات الشباب السعودي وتشجيعهم على دخول مجال ريادة الأعمال، من خلال الفرص الواعدة المتاحة أمامهم.

وأضاف أن تعزيز وتنمية ريادة الأعمال بالوزارة تأتي استمرارًا وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها لنمو وتميّز قطاعاتها المختلفة، ويشمل ذلك منظومة ريادة الأعمال، من خلال توسيع دائرة الاستفادة من تمكين الابتكار في الأعمال، ودعم البحث والتقنيات الحديثة، وخلق حراك ريادي إبداعي تحكمه منظومة تسهم في استدامة الاقتصاد المعرفي، في المملكة عمومًا، وفي قطاعات البيئة والمياه والزراعة بشكلٍ خاص.

وأبان أن برامج ومستهدفات ريادة الأعمال بالوزارة، سيكون لها دور بارز في إكمال مسيرة تميّز قطاعات الوزارة ومساهمتها الفعّالة في تحقيق تطلعات وأهداف رؤية 2030، مشيرًا إلى أن قطاع ريادة الأعمال أمامه أفقٌ واسع للتطور، في ظل الدعم الميمون والفرص المتاحة ضمن خطط رؤية المملكة، والإستراتيجيات الوطنية للقطاعات المختلفة.