مخزون الخام في الاحتياطي الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ 1985

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء: إن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط خمسة ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 480.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 1985 .

وأوضحت الوكالة الحكومية أن إنتاج النفط الأمريكي تراجع بمقدار 100 ألف برميل يوميا على مدار الأسبوع المنتهي في 15 يوليو إلى 11.9 مليون برميل يوميا، أدنى مستوى له منذ أوائل يوني.

وكانت تلك المرة الأولى التي يهبط فيها الإنتاج لأسبوعين متتاليين منذ أواخر يناير.