النصر يعلن قائمته لمعسكر إسبانيا

كشف نادي النصر، قائمة الفريق لمعسكر إسبانيا خلال الأيام المقبلة.

ويضم المعسكر كل من:

دايفيد أوسبينا، وليد عبد الله، نواف العقيدي، أمين بخاري، رائد أزيبي، سلطان الغنام، حمد آل منصور، غيسلان كونان، منصور الشمري، ماجد قشيش، فونيس موري، علي لاجامي، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، محمد فتيل، يوسف حقوي، عبد الله الخبيري، علي الحسن، مختار العلي، عبد المجيد الصليهم، جلال الدين ماشاريبوف، سامي النجعي، خالد الغنام، أيمن يحيى، عبد الفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، اندرسون تاليسكا، عبد الفتاح آدم، محمد مران، فينسنت أبو بكر.