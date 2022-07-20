أخبار دوليّة

“الرئاسي اليمني” يشكر المملكة على الموافقة لتشغيل مستشفى عدن على نفقتها

20 يوليو 2022 · < 1 minute
علم السعودية
علم السعودية

وجه المجلس الرئاسي اليمني الشكر للمملكة على الموافقة لتشغيل مستشفى عدن على نفقتها.