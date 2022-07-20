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“الرئاسي اليمني” يشكر المملكة على الموافقة لتشغيل مستشفى عدن على نفقتها
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أخبار دوليّة
“الرئاسي اليمني” يشكر المملكة على الموافقة لتشغيل مستشفى عدن على نفقتها
20 يوليو 2022
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علم السعودية
وجه المجلس الرئاسي اليمني الشكر للمملكة على الموافقة لتشغيل مستشفى عدن على نفقتها.
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