الخزانة الأمريكية ترحب بتجميد ديون أوكرانيا وتناشد الدائنين الإنضمام

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الأربعاء إنها ترحب بقرار لتعليق التزامات خدمة ديون أوكرانيا اتخذته مجموعة من ست دول دائنة، من بينها الولايات المتحدة، وحثت كل الدائنين الآخرين على الإنضمام إلى هذا المسعى.

وتشمل مجموعة الدائنين التي أعلنت نيتتها كندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقالت يلين في بيان "أكرر الدعوة إلى كل الدائنين الثنائيين الآخرين الرسميين ومن القطاع الخاص الإنضمام إلى هذه المبادرة ومساعدة أوكرانيا بينما تدافع عن نفسها من حرب روسيا غير المبررة والوحشية التي لها تأثير مدمر على شعب واقتصاد أوكرانيا وتمتد تداعياتها إلى أنحاء العالم."