أخبار دوليّة

المخابرات الأمريكية: 15 ألف روسي قتلوا في حرب أوكرانيا

الوئام-متابعات
21 يوليو 2022 · < 1 minute
الحرب في اوكرانيا
الحرب في اوكرانيا

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تقدر حجم الخسائر البشرية الروسية في أوكرانيا حتى الآن بنحو 15 ألف قتيل وربما 45 ألف جريح، محذرا من أن كييف تكبدت أيضا خسائر كبيرة.

وأضاف بيرنز في منتدى آسبن الأمني في كولورادو "أحدث التقديرات الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ستكون رقما قريبا من 15 ألف قتيل (من القوات الروسية) وربما ثلاثة أمثال ذلك من المصابين. لذا فإنه قدر كبير من الخسائر".

وتابع "والأوكرانيون عانوا أيضا، ربما أقل من ذلك بقليل. لكن، كما تعلمون، الخسائر البشرية كبيرة".