‏47 مئوية.. ⁧الأحساء⁩ وحفر الباطن⁩ أعلى درجة حرارة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد ، أن تسجيل ⁧الأحساء⁩ وحفر الباطن⁩ أعلى درجة حرارة اليوم بنحو 47 درجة مئوية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر ظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والاجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، ويستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من تلك المناطق.