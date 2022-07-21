بسبب انتشار العنف.. استطلاع صادم: نصف الأمريكيين يتوقعون حربا أهلية ثانية

أظهر استطلاع جديد للرأي أن نصف الأمريكيين يتوقعون أن تشهد بلادهم حربا أهلية ثانية، بعد تلك الحرب التي وقعت في القرن التاسع عشر، وانتهت بطي صفحة الرقيق.

وكشف الاستطلاع، الذي أجره باحثون في ولاية كاليفورنيا (دافيس)، عن مستويات مقلقة من انعدام الثقة و"عدم الانتماء" إلى مؤسسات البلاد، وميل متزايد لاستخدام العنف بين الأمريكيين.

وقال المشاركون في الاستطلاع، وبلغ عددهم أكثر من 6800 بالغ، إنهم يتوقعون اندلاع الحرب الأهلية خلال سنوات فقط.

وذكر أكثر من ثلثي المستطلعين أنهم يلاحظون "تهديدا خطيرا للديمقراطية" في الولايات المتحدة، فيما قال 40 في المئة من الأمريكيين إن وجود قائد قوي أكثر أهمية للبلاد من الديمقراطية.

وكان لافتا في الاستطلاع، ظهور ميل متزايد لدى الأمريكيين لحل الخلافات السياسية بالعنف، إذ قال نحو خمس المشاركين إنهم قد يلجؤون إلى التسلح وامتلاك البنادق، في حال حدوث توتر سياسي كبير في البلاد خلال السنوات المقبلة.