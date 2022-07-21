من اليوم وحتي الاثنين.. “#الأرصاد” تتوقع هطول أمطار وجريان للسيول على 6 مناطق  

نبّه المركز الوطني للأرصاد من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من اليوم الخميس حتى الاثنين المقبل، مصحوبة بجريان للسيول وأتربة مثارة تَحُد من مدى الرؤية الأفقية مع تساقط البرد.

وتوقع المركز أن تبدأ الحالة اليوم الخميس بأمطار متوسطة تصل إلى الغزيرة من غد الجمعة حتى الاثنين، على جازان: (فيفاء، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، بيش، صبيا، أبو عريش، الطوال، جازان، فرسان).

ونجران: (حبونا، وبدر الجنوب، وشرورة)، وعسير: (أبها، خميس مشيط، النماص، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، البرك، المجاردة).

ويمتد تأثيرها من السبت إلى الاثنين على الباحة: (الباحة، وبلجرشي، والعقيق، والقرى)، وتمتد إلى (قلوة، والمخواة، والحجرة).

وأفاد المركز بأنه يتوقع أيضًا هطول أمطار متوسطة من السبت إلى الاثنين على مكة المكرمة: (الطائف، ميسان، أضم، العرضيات)، وكذلك على: (الخرمة، وتربة، ورنية، والمويه)، والأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض "وادي الدواسر"، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة: (القنفذة، الليث، جدة) بتواجد السحب الرعدية الممطرة، يصاحبها تيارات هابطة نشطة قد تثير الأتربة والغبار.