حضور مفتوح وعبر 4 قنوات.. #تركي_آل_الشيخ : إقامة مباراة #الهلال_الميريا 7 أغسطس #عاجل

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن إقامة مباراة بين الهلال بطل الدوري السعودي وفريق ألميريا الإسباني.

وتقرر إقامة مباراة ودية بين فريقي الهلال حامل لقب الدوري السعودي، وألميريا الإسباني الصاعد حديثًا لـ "الليجا" على أن تكون المباراة في السابع من شهر أغسطس المقبل.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في وقت مبكر من اليوم تغريدة جاء فيها: "‏مباراة قويه ادعوكم لها وستنقل على ٤ قنوات بستديو مميز ... والحضور مفتوح للجميع "