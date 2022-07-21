كورونا حول العالم: الإصابات إلى 566.8 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 8ر566 مليون حالة حتى صباح اليوم الخميس.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 566 مليونا و780 ألف حالة، مقابل 565 مليونا و198 ألف حالة في مثل هذا التوقيت يوم أمس.

وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و 380 ألف وفاة.

وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 849 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.