شخص يقود مركبة بسرعة جنونية على طريق سريع .. و”#المرور” يتفاعل (#فيديو)

تداول مغردون على موقع "تويتر" مقطع فيديو لقيام أحد الأشخاص بقيادة مركبته بسرعة جنونية معرضاً حياته والآخرين للخطر.

وقال أحد المغردين : " هل يعقل هذا الجنون سرعة الطريق ١٢٠ و هذا يشطف بسرعه جنونيه و من الكتف غير الحصى اللى تطاير على السيارة ، اتمنى منكم التواصل معي.

ومن جانبها تفاعلت المديرية العامة للمرور مع المقطع ، قائلة: سيتم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة".