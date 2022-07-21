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شخص يقود مركبة بسرعة جنونية على طريق سريع .. و”#المرور” يتفاعل (#فيديو)

21 يوليو 2022 · < 1 minute
المرور السعودي
المرور السعودي

تداول مغردون على موقع "تويتر" مقطع فيديو لقيام أحد الأشخاص بقيادة مركبته بسرعة جنونية معرضاً حياته والآخرين للخطر.

وقال أحد المغردين : " هل يعقل هذا الجنون سرعة الطريق ١٢٠ و هذا يشطف بسرعه جنونيه و من الكتف غير الحصى اللى  تطاير على السيارة ، اتمنى منكم التواصل معي.

ومن جانبها تفاعلت المديرية العامة للمرور مع المقطع ، قائلة: سيتم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة".

 

 