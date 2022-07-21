شخص يقود مركبة بسرعة جنونية على طريق سريع .. و”#المرور” يتفاعل (#فيديو)

تداول مغردون على موقع "تويتر" مقطع فيديو لقيام أحد الأشخاص بقيادة مركبته بسرعة جنونية معرضاً حياته والآخرين للخطر.
وقال أحد المغردين : " هل يعقل هذا الجنون سرعة الطريق ١٢٠ و هذا يشطف بسرعه جنونيه و من الكتف غير الحصى اللى تطاير على السيارة ، اتمنى منكم التواصل معي.
ومن جانبها تفاعلت المديرية العامة للمرور مع المقطع ، قائلة: سيتم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة".
@eMoroor هل يعقل هذا الجنون سرعة الطريق ١٢٠ و هذا يشطف بسرعه جنونيه و من الكتف غير اللحصى الي تطاير على السياره ، اتمنى منكم التواصل معي لتزويدكم بمعلومات اللوحه ، و اكمال الازم من قبالكم pic.twitter.com/pLvmHGnaYv
— Nader (@Niiidh) July 20, 2022