وصول أكثر من 140 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وصل إلى المدينة المنورة أمس 15818 حاجاً من عدة جنسيات, فيما بلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد الحج 140945 حاجاً.

وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 130658 حاجاً, قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج, فيما استقبل مركز حجاج البر 7384 حاجاً, في حين وصل 2823 حاجاً إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.

وبيّنت الإحصائية, مغادرة 16016 حاجاً المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, ومركز مراقبة التفويج البري, ومركز حجاج البر, بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 71927 حاجاً, فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 69081 حاجاً يوم أمس.