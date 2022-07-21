أسعار النفط تزيد خسائرها .. وتهبط بأكثر من 3 دولارات

زادت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الخميس لتهبط بأكثر من 3 دولارات، مع تقييم المستثمرين علامات على ضعف الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، وزيادة المخزونات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من يوليو.

أما في الصين، فإن إصرار الدولة في الحفاظ على استراتيجيتها الصارمة لمحاولة القضاء على "كوفيد-19" تعد بمثابة عائق أمام استخدام الطاقة وتؤدي إلى تباطؤ النمو الإقليمي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 2.93% أو 3.13 دولار إلى 103.79 دولار للبرميل، في تمام الساعة 11:40 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 3.45% أو 3.45 دولار عند 96.43 دولار للبرميل.