وكالة وزارة #الداخلية تفتح باب التقديم للنساء للعمل بإدارة #المرور.. موعد ورابط التقديم

أعلنت مديرية الأمن العام مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب التقديم والتسجيل (نساء) للقوات الخاصة للأمن العام (الإدارة العامة للمرور) برتبة (جندي)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

_الرتبة:

- جندي.

المؤهل المطلوب:

- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

-يفضّل من لديها مؤهل (الدبلوم) أو (البكالوريوس) في التخصصات التالية (قانون، إحصاء، إعلام، علاقات عامة، إدارة موارد بشرية، إدارة مالية، محاسبة، حاسب آلي، لغة إنجليزية).

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

2- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

3- أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

5- أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

6- ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

7- أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

8- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .

ملاحظة:

- تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

موعد التقديم:

-يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1443/12/24هـ الموافق 2022/07/23م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/12/29هـ الموافق 2022/07/28م.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا )