الجامعة العربية: الاعتداء التركي على العراق خرق صريح للقانون الدولي

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف أمس منتجعا سياحيا بمدينة دهوك العراقية، وأدى إلى سقوط تسعة قتلى وعدد من الجرحى.

ونقل بيان للجامعة عن جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام تأكيده "الرفض الكامل للاعتداء التركي على السيادة العراقية، والذي يمثل خرقا صريحا للقانون الدولي، وانتهاكا سافرا لمبادئ حسن الجوار".

وأشار المتحدث إلى أن الجامعة العربية تساند العراق في رفض وإدانة الاعتداءات التركية، وأنها تدين أي تعد أو انتهاك لسيادة أي من الدول العربية.

واعتبر أن "على أنقرة إعادة حساباتها والحفاظ على مبدأ حسن الجوار في علاقاتها مع دول المنطقة، والامتناع عن الإقدام على تنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضي الدول العربية تحت أي ذريعة".