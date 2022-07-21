“تليجرام” يحذف 1.2 مليون محتوى متطرف بالتعاون مع اعتدال

أعلن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، أنه بالتعاون مع "تليجرام" في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تمت إزالة أكثر من 1.2 مليون محتوى متطرف على منصة "تليجرام" خلال الفترة من 8 يونيو إلى 12 يوليو 2022م، ليصل بذلك إجمالي عدد المحتويات المتطرفة التي تمت إزالتها 1.8 مليون محتوى منذ بداية التعاون المشترك في فبراير2022م.

وأوضح المركز أن هناك تنسيقا مشتركا بين "اعتدال" و"تليجرام" وفق الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية والتي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، بهدف حماية رواد المنصة من مخاطرها وتأثيراتها الإيديولوجية .

يذكر أن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف و"تليجرام" كانا قد أعلنا في 21 فبراير 2022م الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع التنسيق فيما بينهما حيال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (PCVE).