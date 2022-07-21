المملكة تدعم المحتوى العربي في ويكيبيديا بـ578 مقالة

أسهم مشروع (ويكي دوّن) في إثراء المحتوى العربي بالموسوعة العالمية الحرة ( ويكيبيديا ) بـ 578 مقالة خلال المدة من 25 أبريل - 21 يونيو 2022 بهدف رفع عدد المقالات العربية بالموسوعة.

وجاء هذه الخطوة ضمن الأعمال المتواصلة للمشروع الذي تشرف عليه دارة الملك عبد العزيز ممثلة بالمركز السعودي للمحتوى الرقمي من خلال التعاون مع قسم اللغات والترجمة بجامعة طيبة .

يذكر أن مشروع (ويكي دوّن) يهدف إلى إثراء المحتوى الوطني والعربي والاسلامي في الموسوعة الحرة ويكيبيديا، بالإنشاء أو التطوير والترجمة للمقالات بالرجوع لأمهات الكتب والمعلومات الموثقة الحقيقية غير المزيفة، وإبراز تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي، والعمل على ردم الفجوة بين المستخدمين السعوديين للشبكة العنكبوتية ونسبة المحتوى الرقمي، ونشر مواد تعليمية رقمية عن تاريخ وحضارة المملكة، وتأصيل المواد الرقمية المنشورة عن تاريخها، وتتنوع موضوعاته ما بين التاريخ والحضارة والتراث والمعالم والاعلام والسير.