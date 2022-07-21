استطلاع.. اقتصاد السعودية سينمو 7.6 % في 2022

أظهَرَ استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية، سينمو بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد عند 7.6% في 2022؛ علمًا بأن الاستطلاع الأخير الذي تم إجراؤه في أبريل، كان قد تَوَقّع نمو الاقتصاد 6.3%.

وتوقع الاستطلاع نمو الاقتصاد بنسبة 3.3% في العام المقبل.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، قد توقعت نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط يبلغ حوالى 3.9% خلال الأعوام من 2022 وحتى 2026.

وكانت "موديز" قد بيّنت العوامل المؤدية لهذا النمو؛ منها استمرار الضبط المالي؛ على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاجه، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة.

وأضافت أن من العوامل الأخرى، التدابيرُ والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تُنَفّذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال؛ مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.

يشار إلى أن "موديز" حدّثت تقريرها الائتماني للسعودية خلال يونيو 2022 عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ فضلًا عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل.