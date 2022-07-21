12 ألف جولة رقابية في موسم “حج 43”

نفّذت وزارة الحج والعمرة، مُمثلةً في فرق الرقابة الميدانية، أكثر من 12 ألف جولة رقابية، من بداية شهر ذي القعدة وحتى اليوم، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ولتسهيل رحلة الحجاج وإثراء تجربتهم بطمأنينة ويسر، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن موظفي الرقابة الميدانية مستمرون في متابعة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مواقع سكنهم بمكة المكرمة ضمن أكثر من 4 آلاف زيارة، وتشمل زيارات تقييم المساكن، وتقييم استقبال الحجاج، كما تابعت فرق الرقابة الميدانية توفر عبوات مياه زمزم لضيوف الرحمن في مقار سكنهم وفي مراكز الترحيب والاستقبال والتفويج من خلال أكثر من 600 زيارة ميدانية.

وشَملت الجولات معالجة عدد من البلاغات المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة للحجاج في مواقع سكنهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بواقع 1800 بلاغ وارد لمتابعة ومعالجة الملاحظات .