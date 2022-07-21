بورصات الخليج تواصل الصعود وتحقق مكاسب أسبوعية

سجلت أسواق الأسهم في الخليج، مكاسب أسبوعية، اليوم الخميس، مع استمرار انتعاشها بعد عمليات بيع سريعة أثارها احتمال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير حول العالم لكبح جماح التضخم.

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 1.4 بالمئة مدفوعا بقفزة بلغت 3.8بالمئة في سهم بنك دبي الإسلامي وزيادة اثنين بالمئة في سهم بنك الإمارات دبي الوطني.

ومن ضمن الأسهم الأخرى التي حققت مكاسب كان سهم هيئة كهرباء ومياه دبي الذي أغلق على ارتفاع بنسبة اثنين بالمئة بعد يوم من إعلان الشركة عن عزمها استثمار 40 مليار درهم (10.89 مليار دولار) في مشروعات للكهرباء والمياه في دبي خلال الخمس سنوات المقبلة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 2.1 بالمئة مدعوما بقفزة نسبتها 3.3 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول.

وقال البنك المركزي الإماراتي يوم الأربعاء إن اقتصاد البلاد حقق نموا يقدر بنحو 8.2 بالمئة في الربع الأول من العام مدعوما بزيادة إنتاج النفط.

وأغلق مؤشر الأسهم الرئيسي في السعودية على ارتفاع بنسبة واحد بالمئة مسجلا أول زيادة أسبوعية له في ثلاثة أسابيع.

كما أغلق المؤشر القطري على ارتفاع بنسبة 1.4 بالمئة مدفوعا بزيادة نسبتها 3.1 بالمئة في سهم مصرف قطر الإسلامي.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة واحد بالمئة ليسجل أول زيادة أسبوعية له في خمسة أسابيع.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان أمس الأربعاء إنه وافق على تأهيل شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي" التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تمهيدا للطرح بالبورصة.