مارسيلو يحدد شروطه لارتداء قميص لاتسيو الإيطالى

حدد البرازيلي مارسيلو قائد فريق ريال مدريد الإسباني السابق، شروطه من أجل الإنضمام إلي فريق لاتسيو الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ورحل مارسيلو عن ريال مدريد الإسباني، مع نهاية موسم 2021-2022، عقب مسيرة مع الملكي إستمرت 16 عامًا.

وحسبما نشرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إن البرازيلي مارسيلو طالب توقيع عقد مدته 3 مواسم وراتب سنوي قيمته 2.5 مليون يورو، من أجل الإنضمام إلي لاتسيو الإيطالي.

وأضافت، إن لاتسيو الإيطالي فتح باب المفاوضات مع وكلاء البرازيلي مارسيلو، لمعرفة مدي إمكانية ضم القائد التاريخي لريال مدريد.