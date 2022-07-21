9 غيابات عن قائمة يوفنتوس فى معسكر أمريكا

يفتقد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي، عدد من اللاعبين في قائمة السيدة العجوز المتجهة إلي الولايات المتحدة الأمريكية لخوض الجولة الصيفية إستعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.

شهدت قائمة يوفنتوس المتجهة إلي أمريكا على 9 غيابات هي: فيديريكو كييزا، أرثر ميلو، ماتيو دي تشيليو، كايو جورج، ماركو بياتسا، أدريان رابيو، أرون رامسي، فيليبو رانوكيا، فابيو ميريتي.

وجاءت قائمة يوفنتوس المتجهة إلي أمريكا كالأتي:

تشيزني وبريمر ودانيلو وفلاهوفيتش وبوجبا وكوادرادو وأليكس ساندرو وروفيلا وماكيني وجاتي وبيليجريني وكين وبونوتشي ودي ماريا وبينسوليو وروجاني ولوكاتيلي وزكريا وسولي وآكي وكودريج وبيرين ودا جراسا وجاروفاني وباربيري وكومباني وفاجيولي.