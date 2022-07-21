آخر تطورات الحالة الصحية لـ #بايدن.. يمارس مهام عمله

قال كيفين أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس في رسالة إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، بعد ثبوت إصابة الرئيس بفيروس كورونا، إن “بايدن” يعاني من رشح في الأنف وإرهاق مصحوب بسعال جاف في بعض الأحيان.

وقال “أوكونور”، إن أعراضًا طفيفة ظهرت على “بايدن”، مساء الأربعاء، في حين يتوقع أن يستجيب بشكل إيجابي للعلاج.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا.

وبحسب البيانات، فإن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عامًا، يعاني من أعراض بسيطة للغاية.