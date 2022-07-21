بدء الاستعدادات التحضيرية لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج #استمطار_السحب .. تشمل الطائف والباحة وعسير #عاجل

أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف العام على البرنامج الوطني لاستمطار السحب الدكتور أيمن بن سالم غلام، بدء الاستعدادات التحضيرية للمرحلة الثانية من البرنامج والذي يستهدف مناطق المرتفعات الجنوبية الغربية، إذ تشمل منطقتي عسير والباحة ومحافظة الطائف، والتي تأتي استكمالا للمرحلة الأولى التي انطلقت في إبريل الماضي واستهدفت أجواء مناطق الرياض والقصيم وحائل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز، أن العمل في البرنامج يتم وفق خطة زمنية مجدولة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح العمليات وتحقيق أهداف البرنامج.

هذا ويأتي البرنامج الوطني لاستمطار السحب الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأعلن ضمن حزمة من المبادرات الوطنية والإقليمية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. حفظه الله ـ في قمة الشرق الأوسط الأخضر بهدف زيادة مستويات هطول الأمطار، وإيجاد مصدر جديد للماء، والمساهمة في برامج زيادة الرقعة الخضراء والتشجير. وتقليص التصحر وتأهيل الكوادر الوطنية.

ويعد البرنامج من الطرق الواعدة التي يؤمل أن تكون إحدى مكونات الحفاظ على التوازن المائي. كونه تقنية امنة ومرنة وذات كلفة ليست عالية