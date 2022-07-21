جامعة #الباحة: اتخذنا الإجراءات اللازمة حيال عاملة كلية #المخواة

أكدت المتحدث الرسمي عن جامعة الباحة د. ساري الزهراني اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إقدام إحدى عاملات النظافة بسلوك مشبوه فى الساحة الخاصة بشطر الطالبات بمبنى كلية العلوم والآداب في المخواة.

وقالت في بيان رسمي: "عطفا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حيال إقدام إحدى عاملات النظافة بسلوك مشبوه فى الساحة الخاصة بشطر الطالبات بمبنى كلية العلوم والآداب في المخواة. عليه؛ تود جامعة الباحة التأكيد أنها قد اتخذت - فى حينه - كافة الإجراءات المعمول بها فى كل ما يثير الاشتباه أو الريبة والشك؛ لمعرفة دوافع ذلك السلوك الذي أقدمت عليه العاملة؛ وذلك تمهيدا للرفع إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما تراه مناسبا".