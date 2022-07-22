نوع فاكهة رخيصة الثمن تقي من #السرطان وتقوي #العظام  

كشفت هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد صحية مذهلة للتفاح البلدي.

وحول فوائد تناول التفاح:

1-الحفاظ على البشرة: التفاح البلدي مصدر جيد لفيتامينات A، B و C، التي تساعد في القضاء على الجذور الحرة من الجسم، تحافظ على بشرتك صحية ومشرقة، كما أنه يحتوي على العديد من المعادن الأساسية مثل الحديد والزنك والنحاس والبوتاسيوم وغيرها، وهذه المعادن تساعد في ضخ الأكسجين بشكل أفضل لخلايا الجسم.

2-تجديد الخلايا: التفاح البلدي يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة الجذور الحرة الضارة من الجسم، وتساعد أيضا في إعادة بناء وترميم الخلايا، وإصلاح الخلايا وتجديد الأنسجة.

3-سلاسة حركة الأمعاء: يحتوي التفاح البلدي على كمية عالية من الألياف، لذا فهو يساعد في تنظيف الجهاز الهضمي وتحسين أداؤه، كما يساعد في الحفاظ على حركة الأمعاء السليمة وأيضا ينظف الأمعاء من المواد السامة.

4-فقدان الوزن: تناول تفاحة واحدة على الأقل كل يوم يمنع تراكم الدهون من خلال امتصاص الأوعية الدموية لها، وهذا يحسن عملية حرق السعرات الحرارية.

5-يقوي العظام: التفاح البلدي يحسن عمل الغدة الدرقية، وبالتالي يمنع الامراض المتعلقة بالعظام مثل الروماتيزم، مما يعمل على تعزيز قوة العظام.

6-صحة الجلد:المواد المضادة للأكسدة والألياف الموجودة في التفاح البلدي يساعدان على تحسين نسيج الجلد وابقائه مشرقا مرنا، كما أنه يمنع شيخوخة الجلد ويؤجل ظهور لتجاعيد والهالات السوداء والنمش.

7-صحة الشعر : التفاح البلدي يساعد على نمو الشعر، ويمنع تساقطه، كما أنه يبقيه لامعا، ويعالج قشرة الرأس.

8-الوقاية من السرطان وأمراض أخرى: التفاح البلدي يحتوي على فيتامين C الذي يمنع الجذور الحرة من الإضرار بخلايا الجلد، وبالتالي فهو يساعد على تفادي الإصابة بسرطان الجلد بشكل فعال، كما يقي من الأمراض العصبية المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر، وأمراض أخرى مثل السكري والربو وبعض أنواع الحساسية.