“#سعود_الطبية” توضح فوائد وأضرار حمض #الفوليك بالجسم

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، أن حمض الفوليك مهم للجسم؛ لكن زيادته عن النسب المحددة، قد تؤدي لأربع مخاطر، منها أمراض القلب وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وذكرت سعود الطبية في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أن حمض الفوليك يساعد الجسم على تكوين خلايا دم حمراء سليمة.

وأضافت أن أهم مصادر حمض الفوليك الطبيعية، هي: السبانخ (مطهوة)، والبازلاء، والأرز الأبيض، والمكرونة.

وأوضحت سعود الطبية، أن زيادة حمض الفوليك بالجسم قد تؤدي إلى أربعة مخاطر هي: الالتهابات (مثل التهابات الفم)، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وأمراض القلب.