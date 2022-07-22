أسعار #النفط.. خام “#برنت” يتجه لتسجيل مكاسب بعد 6 أسابيع  

ارتدت أسعار النفط صعودا خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بعد تراجعها أمس الخميس لثاني جلسة على التوالي، ما أدى إلى محو الخسارة الأسبوعية، وسط توقعات بزيادة الطلب وتعطل خط أنابيب رئيسي في أميركا الشمالية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، فوق 97 دولاراً للبرميل في الجلسة الأخيرة من أسبوع متقلب تأرجحت فيه الأسعار في نطاق يبلغ حوالي 10 دولارات.

ويتجه خام برنت لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في 6 أسابيع، مدعوما بالتفاؤل حيال تعافي الطلب في آسيا.

ونقلت "سي إن بي سي"، عن محللي "آر بي سي" في مذكرة، قولهم إن الطلب في الهند على البنزين والوقود المقطر، ارتفع إلى مستويات قياسية في يونيو رغم ارتفاع الأسعار، إذ بلغ إجمالي استهلاك المنتجات المكررة 18% أكثر من العام الماضي.