بعد سنوات من التوقف.. شركة”بي.آر.إف” البرازيلية تستأنف صادرات #الدجاج إلى #المملكة

أعلنت شركة "بي.آر.إف" البرازيلية للصناعات الغذائية، عن استئناف صادرات الدجاج إلى المملكة ، وذلك بعد توقف دام ثلاث سنوات.

وأوضحت الشركة أن صادرات الدجاج للمملكة ستتم من خلال مصنعها في إمارة أبوظبي، وفقًا لـ"العربية".

وكانت شركة "بي.آر.إف"، صرحت في وقت سابق، أنها بدأت عملياتها في مصنعها بالمملكة ، وأن المملكة تعتبر سوقا مهمة بالنسبة للشركة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أنها استثمرت 18 مليون دولار في مصنع لها بمدينة الدمام، بهدف زيادة طاقة الإنتاج إلى 1200 طن شهريا.

وفي يناير 2022م، ذكرت شركة «بي.آر.إف»، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتأسيس مشروع مشترك في سوق الدواجن بالمملكة.

وأوضحت شركة «بي.آر.إف» أنها ستملك حصة بنسبة 70% في المشروع المشترك، في حين سيملك صندوق الاستثمارات السعودي الحصة الباقية.

يُشار إلى أن المملكة هي رابع أكبر مستهلك للدجاج البرازيلي، ووفقا لبيانات مجموعة صناعة اللحوم (إيه.بي.بي.إيه) التي تمثل كبار المنتجين والمصدرين في البرازيل، فإن السعودية استوردت (353500) طن دجاج في عام 2021م.