جوجل تحظر تطبيقات خطيرة بها فيروس مدمر  

قامت شركة جوجل Google الأمريكية، بحظر 50 تطبيق أندرويد من متجر Play الخاص بها، بعد أن تم رصدها تحتوي على برامج ضارة شديدة الخطورة، بما في ذلك فيروس “الجوكر” المدمر.

ونوّه خبراء الأمن السيبراني، مالكي هواتف أندرويد بشأن بعض التطبيقات التي يقوموا بتثبيتها على هواتفهم الذكية والتي وصفوها بأنها شديدة الخطورة.

ونصح خبراء Zscaler مستخدمي أندرويد، أنه يجب عليهم القيام ببعض الأمور للمساعدة في تجنب الوقوع ضحية لهجمات التطبيقات الضارة هذه، لذلك ينصح الفريق الأمنى مستخدمي هواتف أندرويد بالآتي:

– احذر قبل تنزيل أي تطبيقات ما لم تكن من مصدر معروف وموثوق.

– ابحث عن التطبيقات ذات أرقام التثبيت العالية جدا والمراجعات الإيجابية.

– بمجرد تثبيت أي تطبيق أندرويد من الحكمة عدم منحه الأذونات إلا إذا كنت تثق تماما في التطبيق ومطوريه.

– من الجيد أيضا تجنب تثبيت تطبيقات المراسلة سواء الرسمية أو المعدلة، وعدم الوثوق مطلقا بالروابط التي يتم استلامها من حسابات الأصدقاء، وتشمل قائمة التطبيقات المحظورة الآتي:

‏Simple Note Scanner

‏Universal PDF Scanner

‏Private Messenger

‏Premium SMS

‏Smart Messages

‏Memory Silent Camera

‏Custom Themed Keyboard

‏Light Messages

‏Themes Photo Keyboard

‏Send SMS

‏Themes Chat Messenger

‏Instant Messenger

‏Cool Keyboard

‏Fonts Emoji Keyboard

‏Mini PDF Scanner

‏Smart SMS Messages

‏Creative Emoji Keyboard

‏Fancy SMS

‏Fonts Emoji Keyboard

‏Personal Message

‏Funny Emoji Message

‏Magic Photo Editor

‏Professional Messages

‏All Photo Translator

‏Chat SMS

‏Smile Emoji

‏Wow Translator

‏All Language Translate

‏Cool Messages

‏Blood Pressure Diary

‏Chat Text SMS

‏Hi Text SMS

‏Emoji Theme Keyboard

‏iMessager

‏Text SMS

‏Camera Translator

‏Come Messages

‏Painting Photo Editor

‏Rich Theme Message

‏Quick Talk Message

‏Advanced SMS

‏Professional Messenger

‏Classic Game Messenger

‏Style Message

‏Private Game Messages

‏Timestamp Camera

‏Social Message