جوجل تحظر تطبيقات خطيرة بها فيروس مدمر  

قامت شركة جوجل Google الأمريكية، بحظر 50 تطبيق أندرويد من متجر Play الخاص بها، بعد أن تم رصدها تحتوي على برامج ضارة شديدة الخطورة، بما في ذلك فيروس “الجوكر” المدمر.
ونوّه خبراء الأمن السيبراني، مالكي هواتف أندرويد بشأن بعض التطبيقات التي يقوموا بتثبيتها على هواتفهم الذكية والتي وصفوها بأنها شديدة الخطورة.
ونصح خبراء Zscaler مستخدمي أندرويد، أنه يجب عليهم القيام ببعض الأمور للمساعدة في تجنب الوقوع ضحية لهجمات التطبيقات الضارة هذه، لذلك ينصح الفريق الأمنى مستخدمي هواتف أندرويد بالآتي:
– احذر قبل تنزيل أي تطبيقات ما لم تكن من مصدر معروف وموثوق.
– ابحث عن التطبيقات ذات أرقام التثبيت العالية جدا والمراجعات الإيجابية.
– بمجرد تثبيت أي تطبيق أندرويد من الحكمة عدم منحه الأذونات إلا إذا كنت تثق تماما في التطبيق ومطوريه.
– من الجيد أيضا تجنب تثبيت تطبيقات المراسلة سواء الرسمية أو المعدلة، وعدم الوثوق مطلقا بالروابط التي يتم استلامها من حسابات الأصدقاء، وتشمل قائمة التطبيقات المحظورة الآتي:
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