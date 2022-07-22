“الملك سلمان للإغاثة” يوزع أكثر من 74 طنًا من السلال الغذائية في الحديدة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 74 طنًا و900 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 4,200 فرد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.