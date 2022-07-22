عوائد سندات الخزانة الأمريكية تدفع الذهب للارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الرغم من أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وارتفاع الدولار حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1727.09 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام عند 1680.25 دولار أمس الخميس قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3 بالمئة.

وصعد الذهب 1.2 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1727 دولارا للأوقية.

وقال كريج إرلام المحلل في أواندا للصرافة "تراجعت العوائد مما قد يدعم المعدن الأصفر على المدى القصير".

وأضاف "إذا كنا نتجه صوب قبول معدلات نمو منخفضة أو ركود، فالذهب يمكن أن يستغل الزخم الحالي لأنه ربما يلغي حاجة مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن يكون حادا مثلما هو الآن".

وينتظر المستثمرون حاليا اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية يومي 26 و27 يوليو تموز حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للسيطرة على ارتفاع التضخم.

وانضم البنك المركزي الأوروبي إلى نظرائه العالميين في مكافحة التضخم المتصاعد ورفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع على الرغم من معاناة اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد ثابتة.

كما تعزز الدولار الذي يجعل الذهب باهظ التكلفة بالنسبة للمشترين بالخارج. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 18.78 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين بواقع واحد بالمئة إلى 880 دولارا وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1902.18 دولار.