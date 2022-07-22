روسيا تعلن تدمير أنظمة صواريخ أمريكية.. وأوكرانيا تتهمها بالتزييف

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إن قواتها دمرت أربعة أنظمة راجمات صواريخ أمريكية سريعة الحركة في أوكرانيا بين الخامس من يوليو تموز و20 من الشهر نفسه.

وذكرت في إفادة يومية "تم تدمير أربع قاذفات وعربة إعادة تزويد بالذخيرة لأنظمة راجمات الصواريخ الأمريكية سريعة الحركة (هيمارس)".

ورفضت كييف ما قالته موسكو ووصفته بأنه أمر "ملفق" يهدف للتقليل من شأن دعم الغرب لأوكرانيا.

وكانت كييف قد رحبت باستلام ثمانية أنظمة هيمارس باعتبارها عامل تغيير محتمل لمسار الحرب التي أوشكت على دخول شهرها السادس.

وهذه الأسلحة المتطورة أكثر دقة، وتوفر نطاقا أطول عن غيرها من منظومات المدفعية، الأمر الذي يتيح لكييف قصف أهداف روسية ومستودعات أسلحة خلف جبهات القتال.

وتتهم موسكو الغرب بإطالة أمد الصراع من خلال إمداد كييف بمزيد من الأسلحة، وقالت إن توريد الأسلحة طويلة المدى يبرر محاولات روسيا لفرض سيطرتها على مساحة شاسعة من الأراضي الأوكرانية في جنوب البلاد، خارج منطقة دونباس الشرقية لحمايتها.

في السادس من يوليو، بعد أيام فقط من وصول أول منظومة هيمارس إلى أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت اثنين منهم، ونشرت مقطع فيديو للضربة المزعومة.

ورفضت أوكرانيا هذه المزاعم وقالت إنها تستخدم الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لتوجيه "ضربات مدمرة" للقوات الروسية.

وقال سيرهي ليشينكو مستشار رئيس أركان الجيش الأوكراني اليوم الجمعة إن أوكرانيا تواصل استعمال أنظمة هيمارس "لإلحاق أضرار متعددة بالدولة المعتدية".

وتابع قائلا في إفادة لوسائل الإعلام "روسيا تحاول وقف إمدادات الأسلحة من الغرب وتخويف حلفاء أوكرانيا بالقوة الخيالية للقوات المسلحة الروسية".

واستخدمت كييف هذا الأسبوع أنظمة هيمارس لضرب جسر حيوي على نهر دنيبرو في المناطق التي أصبحت تخضع لسيطرة روسيا في منطقة خيرسون الجنوبية مما تسبب في حفر ضخمة في بنائه ومما دفع مسؤولين محليين عينتهم روسيا للتحذير من دماره الكامل إذا ما استمرت تلك الهجمات.

وقالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها سترسل أربعة أخرى من أنظمة هيمارس إلى أوكرانيا في أحدث حزمة دعم عسكري مقدمة إلى كييف.