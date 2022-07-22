مقتل 15 شخصًا وتضرر 23 ألفًا آخرين جراء الفيضانات في النيجر

لقي نحو 15 شخصًا مصرعهم، وتضرر أكثر من 23 ألفًا آخرين حتى الآن بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية خلال موسم المطر في النيجر ، وذلك حسب ما أعلنته الحماية المدنية النيجرية اليوم.

وكانت زيندر في جنوب محافظة الساحل القاحلة، أكثر المناطق تضررًا تلتها مارادي وديفا في الجنوب أيضًا.

يذكر أن 70 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في أنحاء البلاد العام الماضي، وأكثر من 200 ألف تضرروا، وفقًا لأرقام محلية.